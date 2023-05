Geppi Cucciari è stata insignita del “Premio Simpatia 2023”. L’evento si è tenuto presso la sala Protomoteca di Roma Capitale al Campidoglio.

L’iniziativa, giunta alla 51esima edizione, vuole esprimere un riconoscimento verso chi ha contribuito a dare alla società il meglio di sé stesso arricchendo ed esaltando i valori dell’accoglienza, della pace e della lotta alle repressioni. Personaggi pubblici ma anche semplici sconosciuti che attraverso le loro nobili azioni hanno espresso un’immagine viva di simpatia e di successo civile.

La Cucciari ha vinto nella sezione letteratura e giornalismo. Con lei anche Ilaria Tuti, Maria Jatosti, Serena Bortone, Sigfrido Ranucci e Pif.

“Grazie al @premio.simpatia che mi ha dato un premio per la mia simpatia perché per il fascino ancora non l’hanno istituito. Grazie al @simpaticolauro per avermi accompagnata e avermi fotografato. Anche i piedi, al sesto scatto” ha scritto sui social.

