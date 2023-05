Successo oltre ogni attesa per la prima edizione della Corsa alla Stella a Sorso, promossa dall’Amministrazione comunale e con l’organizzazione dell’Associazione Beata Vergine Noli me Tollere in occasione delle celebrazioni in onore della Beata Vergine “Noli me Tollere”.

Domenica scorsa nel tratto tra via Borio e Cappuccini, 30 tra cavalieri e amazzoni, alcuni sorsensi altri provenienti da diversi centri dell’isola, si sono sfidati in 6 batterie da 5 componenti ciascuna, in un percorso di 300 metri su sabbia, davanti a migliaia di persone giunte in città per assistere al grande ritorno della suggestiva giostra equestre.

“Erano anni che non vedevo tanta partecipazione alle celebrazioni del mese mariano in onore della Beata Vergine “Noli me Tollere” – dichiara il Sindaco Fabrizio Demelas – É stato un crescendo che ha premiato l’impegno profuso all’unisono dall’Amministrazione comunale, dai Frati Cappuccini e dalla Pia Associazione, a partire dalla programmazione sino all’attuazione del fitto calendario dei festeggiamenti religiosi e civili, segno evidente che la strategia messa in campo dal punto di vista promozionale sta dando i suoi frutti. Il successo della Corsa alla stella è una perla che ci inorgoglisce e ci fa ben sperare per il futuro, rispetto alla convinzione che il nostro territorio possa giocare un ruolo da attrattore di primo piano nel panorama degli eventi religiosi in Sardegna”.

“Siamo giunti alla conclusione di questa Primavera in Romangia – aggiunge l’assessore al Turismo, alla Cultura e alle Attività produttive Federico Basciu – un mese ricco di attività civili e religiose dedicate al culto della B.V. Noli me tollere, che ci ha portato a questa giornata storica, con la quale abbiamo avuto modo di vivere una tradizione che negli anni è andata a sparire. In tanti sono giunti a Sorso per assistere alla Corsa alla Stella, manifestazione intensa e complessa che ha permesso di promuovere la nostra città. Un ringraziamento al servizio che ha supportato la manifestazione, alla chiesa, al comitato della Pia associazione e soprattutto al suo presidente perché ha proposto, coordinato e gestito un evento di importanza elevata per il territorio”.

“Nella mia famiglia rappresento la terza generazione di presidenti dell’Associazione Beata Vergine Noli me Tollere – afferma Antonio Carta – e sono molto orgoglioso ed emozionato di proseguire in questo compito dopo mio nonno Antonino e mio padre Giovanni Battista. Oggi con soddisfazione posso dire di essere riuscito a portare a termine con onore il mio voto alla Beata Vergine in tutte le manifestazioni di questo mese mariano. In particolar modo sono felice e soddisfatto della bellissima riuscita della Corsa alla Stella che ha avuto un enorme successo per la bravura dei cavalieri, per la grande partecipazione di pubblico e per la collaborazione di tutti i sorsensi, che ringrazio infinitamente”.

