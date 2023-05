“Con 30 euro di gasolio o benzina quanti chilometri si percorrono in auto?” chiede provocatoriamente il Direttore generale CTM Bruno Useli.

Si chiama “CagliarinBus” l’iniziativa del Comune di Cagliari per incentivare la sottoscrizione dell’abbonamento annuale al CTM: una spesa di 30 euro, anziché di 303€ per gli “abbonamenti impersonali” e 13,50€ anziché 135€ per gli abbonamenti Over 65.

“Cagliari è coinvolta in un’azione di trasformazione della mobilità sostenibile – ha affermato il Sindaco Paolo Truzzu – oggi, in una qualsiasi mattina nell’ora di punta, il traffico di auto e moto, rappresenta il 63,44%, il trasporto pubblico è a quota 16,80% e chi si muove a piedi rappresenta il 19,45%. Vogliamo portare il trasporto pubblico al 25,3%. ”

Sarà possibile effettuare l’iscrizione a partire dal 1° Giugno 2023, fino ad esaurimento delle risorse stanziate e comunque entro e non oltre il 24 ottobre 2023. Gli abbonamenti acquistabili avranno una durata di 12 mesi consecutivi a partire dal mese di acquisto. L’abbonamento verrà rilasciato esclusivamente in formato elettronico dall’applicazione CTM Busfinder iscrivendosi all’iniziativa “CagliarinBus”.

“Cagliari deve diventare una città europea moderna in cui si preferisce l’uso del mezzo pubblico all’auto. – ha affermato Carlo Andrea Arba, Presidente CTM – Questi abbonamenti sono un invito alla prova, rivolto in primo luogo a coloro che non utilizzano e non hanno mai utilizzato il mezzo pubblico”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it