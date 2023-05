Si è concluso il processo con rito abbreviato per l’omicidio di Monserrato: condannato a 12 anni e 8 mesi di reclusione Luigi Piras, il 77enne accusato dell’omicidio del padrone di casa Antonio Pisu, 79 anni. L’omicidio sarebbe scaturito al termine di una lite per la mansarda in cui abitava l’imputato. Secondo la ricostruzione dei fatti, Piras aveva acquistato la mansarda con una scrittura privata ma senza poter perfezionare la compravendita in quanto il locale sarebbe risultato abusivo.

Così, avrebbe preteso la restituzione del denaro da parte di Pisu ma il 79enne invece insisteva per rientrare in possesso della casa, avviando e ottenendo un procedimento di sfrattando esecutivo per Piras.

La mattina del 28 dicembre 2021, durante l’ennesimo acceso diverbio fra i due anziani, Piras ha estratto una pistola regolarmente detenuta e ha sparato al petto del 79enne, per il quale non c’è stata alcuna possibilità di salvezza. Il pubblico ministero Gaetano Porcu aveva chiesto una pena a 13 anni e 4 mesi, di poco superiore a quella della sentenza odierna.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it