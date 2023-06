La scaletta inizierà immancabilmente con un omaggio ad Andrea Parodi: l’intro “Sos ojos de una ajana”, cantata dalla indimenticabile voce del frontman scomparso a Quartu il 17 ottobre 2006. Da domani infatti i Tazenda, la band formata da Gigi Camedda, Nicola Nite e Gino Marielli, porteranno la loro musica e la loro Sardegna in giro per il mondo con un tour tra Belgio, Germania e Olanda.

Domani venerdì 2 giugno, a Charleroi, in Belgio, i Tazenda saranno headliner della prima serata di un importante festival, “Il Weekend Italiano” organizzato in piazza Verte dalla Asbl eventi Italiani in collaborazione con il circolo Quattro Mori Charleroi – Chatelinau.

Il 3 la band si trasferirà in Germania, a Wolfsburg, ospite del Musikhof – noto locale della città tedesca – per un concerto fortemente voluto dal circolo dei sardi intitolato a “Grazia Deledda”. Il mini tour europeo si concluderà poi domenica 4 giugno in vero e proprio un tempio della musica di Tilburg, in Olanda: tappa particolarmente significativa perché voluta e organizzata da Joost Franken, un olandese che opera nel settore grandi eventi che, innamorato della Sardegna, ha scoperto i Tazenda e ha inserito lo show della band isolana nell’ampia programmazione del famoso Bosvreugd Cultuurbos.

Al termine del mini tour internazionale sono previste ulteriori tappe in territorio nazionale in collaborazione con la FASI, rete dei circoli sardi in Italia: già fissate le date di Alessandria e Vercelli in Piemonte il 23 e 24 settembre – fra cui anche i live a Roma, Milano, Napoli e Pisa con date ancora da definire.

La prima parte dello spettacolo – che inizia con l’intro “Sos ojos de una ajana” cantata da Andrea Parodi – si svilupperà secondo la scaletta esatta del primo disco “Tazenda” del 1988, un ritorno agli esordi. Un tour decisamente evocativo, che apre dagli esordi, dagli anni Novanta e dalla trasmissione Gran Premio, da “Carrassecare” e da un rewind che porta bene e può “tirare” ancora.

Ciliegine sulla torta un progetto in trio da sviluppare insieme a Caterina Murino e Fabrizio Ferrari di RTL (due fra i tanti attori e presentatori coinvolti) in cui i Tazenda si raccontano in maniera molto particolare e intima, e una serie di silent concert, – formula di spettacolo innovativa a impatto zero sull’acustica della location – destinati ad essere ospitati in luoghi di grande valenza naturalistica e storica (siti archeologici sardi e parchi naturali): già fissata la data del 10 agosto alle Grotte di Nettuno, inserita nel cartellone del festival Abbabula; previste anche altre tre da realizzare nei due parchi naturali di La Maddalena e dell’Asinara e a Torralba (nuraghe Santu Antine) nel mese di ottobre in occasione dell’Ecofestival.

Tutto accadrà grazie alla collaborazione del FASI ed al sostegno del Mibact, della Regione di Sardegna e della Fondazione Sardegna.

