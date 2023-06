Cagliari è tra le dieci città candidate per l’edizione 2025 del prestigioso premio European Green Capital Award, iniziativa proposta dalla Commissione Europea: Cagliari, Brescia e Novara per l’Italia.

Dopo il secondo posto dello scorso ottobre 2022 dietro alla spagnola Valencia, il capoluogo sardo si ripropone per il titolo di Capitale Europea Verde. Il concorso premia la città europea che si è maggiormente distinta sulle politiche di sostenibilità nelle tematiche del verde, del ciclo dei rifiuti, della mitigazione e dell’adattamento ai cambiamenti climatici, della qualità dell’acqua, dell’aria, dell’inquinamento acustico.

“Cagliari presenta la sua candidatura per il 2025 forte del secondo posto dello scorso anno – commenta il Sindaco Paolo Truzzu – e dei tanti progetti in essere, che renderanno la nostra città ancor più verde e a misura di cittadino: mi riferisco al rifacimento di 52 giardini scolastici, al recupero di 24 aree verdi e 9 aree giochi, al nuovo parco urbano di Via Roma; agli interventi di riqualificazione dei viali storici, da Viale Buon Cammino a Viale Trieste; al miglioramento del servizio di raccolta differenziata”.

