Il consigliere regionale Gianfranco Ganau (PD), ex Presidente del Consiglio della Regione Sardegna, entra in merito all’organizzazione della sanità regionale, e afferma: “Che la sanità regionale sia allo sbando è sotto gli occhi di tutti. Un dato tristemente confermato dal recente report di AGENAS, che pone la Sardegna agli ultimi posti per l’assistenza ospedaliera e territoriale.”

“Il Presidente Solinas e l’assessore Doria sembrano non rendersi conto del disastro. È vergognoso che ad una sollecitazione per ottenere risposte sull’organizzazione dell’assistenza ai disabili mentali e all’adeguamento delle tariffe ai centri accreditati per la riabilitazione, si risponda con una ‘battuta’. Assessore non c’è niente da ridere, piuttosto da piangere per un totale malgoverno di un sistema sanitario sempre più inadeguato.”

