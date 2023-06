È possibile prevedere un futuro in cui uomo e animale possano essere sepolti assieme? In Lombardia e Liguria una legge c’è già, e anche la Sardegna vuole mettersi al passo. La proposta, anticipata su Facebook, è della consigliera regionale Laura Caddeo.

“Per tante persone, cani e gatti sono molto più che animali. Sono una parte fondamentale del proprio quotidiano. Il rapporto è diventato nel tempo molto più stretto e affettivo” spiega la rappresentante dell’opposizione.

Quindi la proposta. “Ho deciso di avanzare una proposta di legge regionale che apre alla possibilità di seppellire insieme padrone e animale, così che non debbano separarsi, neppure dopo la morte. Per volontà del defunto o su richiesta degli eredi (espressa in dichiarazione scritta), le ceneri dell’animale d’affezione potranno essere tumulate, in teca separata, nello stesso loculo o nella tomba di famiglia del defunto”.

Per la Caddeo, visti i tantissimi amanti degli animali in Sardegna, “questo credo sia un provvedimento di assoluto buonsenso“.

