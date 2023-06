Un ragazzo disabile sardo, Marco Altea, ha vissuto una vera e propria odissea in aeroporto a Palma De Maiorca. L’accaduto è stato raccontato su Facebook dallo stesso protagonista e dall’amico Ruben Piras.

Altea si trovava a Parigi. È sbarcato con un volo Vueling a Palma De Maiorca con un’ora di ritardo. Avrebbe dovuto prendere la coincidenza per Cagliari: mentre gli altri passeggeri sono potuti correre verso l’altro volo, ha dovuto attendere l’assistenza del personale. Che è arrivato dopo mezz’ora, facendogli perdere l’aereo.

La vergogna vera è arrivata dopo. Né la Vueling e né Ryanair gli hanno dato supporto o risposte. Dunque è rimasto abbandonato in aeroporto, senza possibilità di ripartire al più presto. Ha dovuto passare la notte in albergo (con risorse proprie) e comprarsi altri biglietti per ritornare a casa.

A spiegare, alla fine, è l’amico Rubén Piras. “Il primo volo diretto da Palma a Cagliari è domenica. Marco deve prendere delle medicine specifiche. Quindi abbiamo deciso di passare da Milano per arrivare a Cagliari”.

Ma l’odissea non è finita. “Atterriamo in mattinata. Ma dovremo aspettare le 20,30, perché prima non ci sono collegamenti”.

