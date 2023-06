Boom di accessi nell’app Busfinder per l’iniziativa CagliarinBus. I cittadini non hanno voluto perdere l’opportunità di acquistare l’abbonamento annuale a 30 euro e 13,50 per gli over 65. Sono state oltre 7 mila le richieste effettuate.

“Visto il boom di richieste di Cagliarinbus cercherò di trovare ulteriori fondi per promuovere ‘Io Prendo il Bus’. Vorrei diventasse un’abitudine sostenibile, sociale e ambientale” ha commentato con soddisfazione il sindaco Paolo Truzzu.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it