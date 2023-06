Non si ferma l’ondata di maltempo in Sardegna. Per questo motivo è stata prorogata di altre 30 ore l’allerta meteo per rischio idrogeologico.

Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile, in data odierna, ha emesso a partire dalle ore 14:00 del 02.06.2023 e sino alle 20:59 del 03.06.2023 un’allerta meteo con codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali sulle aree di allerta Iglesiente e Campidano; codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico per temporali sulle aree di allerta Montevecchio Pischinappiu, Flumendosa Flumineddu, Tirso, Gallura e Logudoro.

