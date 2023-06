Animalisti nuovamente in piazza per la epocale battaglia per l’abolizione della caccia. Anche in Sardegna è infatti iniziata la raccolta delle 50 mila firme necessarie per proporre il referendum.

La CADAPA, Comitato Antispecista Difesa Animali e Protezione Ambiente, fa sapere di aver “dato il via anche nell’isola ad una nuova raccolta di firme per una proposta referendaria seria e concreta, per condurre una grande battaglia di civiltà condivisa dalla gran parte della cittadinanza italiana: l’abolizione della caccia”.

“Riteniamo che sia giunto il momento di difendere chi non ha voce e di tutelare l’ambiente contrastando ogni tipo di violenza”, si legge in una nota.

A Cagliari i banchetti per la raccolta si possono trovare in Corso Vittorio Emanuele, 210 dalle 10 alle 13.

