Prosegue in Sardegna, per via del maltempo, l’allerta di criticità ordinario per temporali sino alle 21 di domenica 4 giugno 2023.

L’avviso di criticità per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali riguarda tutta l’isola. Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu, Flumendosa Flumineddu, Tirso, Gallura e Logudoro.

Nel frattempo, dopo il nubifragio che si è abbattuto ieri a Macomer (Nuoro) – dove sono finiti sott’acqua strade, scantinati, case e sottopassi ferroviari – resta ancora chiusa la statale 129 bis che collega il paese alla costa di Bosa, dove é esondato il fiume all’uscita di Macomer.

