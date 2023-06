Il Cagliari va in finale di playoff: a Parma basta uno 0-0 sofferto, pieno di tensione, ma anche maturo. Non sono mancate le occasioni da ambo le parti per aggiudicarsi la gara. Ma alla fine l’ha decisa Ranieri con cambi e atteggiamento tattico perfetto. Ora la Serie A si gioca contro il Bari.

Iniziano meglio i padroni di casa, almeno sul piano del gioco. Alla lunga esce fuori il Cagliari: Zappa, Deiola e Luvumbo non trovano la mira, Nandez la trova ma c’è la risposta di Chichizola. Al 35’ Lapadula è ben servito da Makoumbou: manda al bar il diretto difensore, e sigla il gol. Il Var controlla e annulla per fuorigioco.

Nella ripresa sono sempre Luvumbo e Nandez a dare apprensione alla difesa parmense. Su una giocata dell’uruguaiano, Di Pardo serve una palla d’oro dentro l’area ma né Lapadula e né Luvumbo la spingono in porta. Al 74’ i tifosi di casa esultano: il tiro di Osorio supera Radunovic, ma tocca la linea. Il Var annulla il presunto gol. All’84 Zanimacchia colpisce la traversa, due minuti dopo Luvumbo fallisce due volte il possibile vantaggio. La punizione di Viola è deviata da Chichizola, quindi dopo 7 minuti di recupero la gara finisce 0-0.

