Ce l’ha fatta, alla fine, a portare il Cagliari in finale di playoff. Non senza soffrire. Non senza un turbinio di emozioni fortissime.

Però i suoi ragazzi hanno superato il Parma in due sfide difficilissime e si sono guadagnati la sfida col Bari. Ecco come ha raccontato, in conferenza stampa, le emozioni vissute.

La finale raggiunta. “Festeggiamo, ma non abbiamo ancora fatto nulla. Siamo in finale. Ci sono altre due partite, il Bari è un’altra grande squadra da affrontare”.

La sfida col Parma. “Ho detto ai ragazzi che dovevamo cercare di vincere. Non siamo venuti a Parma per pareggiare. L’idea è sempre stata quelli di attaccarli, li volevamo pressare come all’andata. Loro però sono una grande squadra. C’era da correre e da ballare. Abbiamo fatto una grande partita, con un gran cuore”.

Le condizioni di Lapadula. “Sta bene. Ha preso solo una botta. Ho visto che era stanco e ho pensato di mettere Prelec. Ma è con noi”.

