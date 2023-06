Il Cagliari troverà ancora una volta il Bari sulla sua strada per festeggiare qualcosa di importante. Come il 12 aprile del 1970 (fu scudetto), il 26 maggio 1991 (salvezza in A) e il 6 maggio (promozione in A).

Ranieri lo aveva detto: “Risorgeremo”. E il Cagliari a mano a mano sta risorgendo verso un obiettivo che solo sei mesi fa pareva una chimera.

Sui social, la società ha mostrato i momenti di festa della squadra a Parma e dei tifosi a Cagliari.

CE NE ANDIAMO IN FINALEEEEE 🎶🎶✈️✈️ pic.twitter.com/RLMaRDGFhf — Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) June 3, 2023

Eravate a Parma con noi ❤️💙 pic.twitter.com/Zi41tMYL31 — Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) June 3, 2023

