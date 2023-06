Dopo quasi nove mesi pensava forse di averla fatta franca. Ma le telecamere lo hanno inchiodato ed è risultato essere il soggetto che il 14 agosto 2022 materialmente portò via dal caseificio “Onnis Formaggi Srl” di Villanovaforru un autocarro Iveco carico di circa 200 quintali di prodotti caseari.

Così ieri a Vallermosa, i Carabinieri della Stazione di Lunamatrona, in collaborazione coi colleghi del NORM della Compagnia di Sanluri e con quelli del NAS di Cagliari, a conclusione di articolate indagini svolte nei mesi trascorsi hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per furto aggravato, un 62enne, commerciante, noto alle forze dell’ordine, originario della provincia di Nuoro.

Dall’analisi delle immagini registrate dall’impianto interno di videosorveglianza della ditta, da tutta una serie di accertamenti telematici posti in essere sul cellulare dell’uomo, sono emersi chiari indizi di colpevolezza nei suoi confronti.

L’uomo, che aveva condotto il mezzo sino alle campagne di Sestu dove era stato rinvenuto dai carabinieri del luogo, privo della refurtiva, avrà un processo al Tribunale di Cagliari.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it