Per andare incontro alle esigenze dei cittadini di Quartu, negli uffici postali di via Milano (Quartu S.E. Centro), piazza IV Novembre (Quartu S.E. 1) e via IsArenas (Quartu S.E. 2), Poste Italiane ha messo a disposizione una corsia dedicata al pagamento dei bollettini di conto corrente.

L’operazione è prenotabile all’ingresso degli uffici tramite il totem per la gestione delle attese, o sul sito www.poste.it, o dalle APP “Ufficio Postale”, “BancoPosta” e “PostePay”.

Prenotando a distanza il sistema consente di ottenere due tipologie di “ticket elettronico” da presentare all’ufficio postale. Si può prenotare il proprio turno in un orario e in una data desiderata oppure mettersi in fila “virtualmente”, pur non essendo fisicamente in un ufficio postale.

Una volta ottenuto il ticket, sarà sufficiente recarsi nella sede di Poste Italiane precedentemente individuata e svolgere l’operazione prescelta.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it