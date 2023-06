Il piccolo Andrea Pinna è tornato a casa dopo due mesi di ricovero al Bambin Gesù di Roma. Appena 8 mesi di vita, era stato ricoverato per meningite. Sottoposto a una forte terapia farmacologica, è riuscito a guarire.

Grande felicità nel paese di Bono, dove a dare la bella notizia è stato il sindaco Michele Solinas sulla sua pagina Facebook.

“Oggi piove, ma per la nostra comunità è come se splendesse forte il sole.

Andrea ha finalmente fatto ritorno a casa circondato dall’affetto di ognuno di noi.

Andrea ha lottato come un leone restando fortemente legato alla vita vincendo la sua battaglia.

Oggi Andrea è rinato e assieme a lui rinasce la nostra comunità.

Andrea ti auguriamo una vita felice e ricca di gioie e successi❤️

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale”

