Questa mattina, a Villasimius e Villaputzu, l’Assessore dell’Ambiente Mario Porcu ha partecipato a due eventi in occasione della della Giornata Mondiale dell’Ambiente, festività proclamata nel 1972, e celebrata dal 1974, dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite.

Il primo è la manifestazione conclusiva di “Ceas aperti”, nell’ambito della rete Infeas, organizzato dall’Area marina protetta di Capo Carbonara, dove è stata illustrata l’importante attività svolta dai Centro di educazione all’ambiente e alla sostenibilità (Ceas) nel territorio, in particolare per l’attuazione della Strategia regionale per lo Sviluppo sostenibile, e “Pulifondali-Pulispiagge”, il secondo appuntamento si è svolto alla Marina di Villaputzu, durante il quale le associazioni e alcune classi delle scuole elementari hanno partecipato alla pulizia dai rifiuti dello specchio acqueo e di una spiaggia.

“La tutela dell’ambiente passa, anzitutto, dai piccoli gesti quotidiani. Perciò, eventi come quelli di oggi sono importanti per sensibilizzare alle buone pratiche sia le giovani generazioni che le Amministrazioni pubbliche, per le quali, l’Assessorato continua ad essere un punto di riferimento per l’attuazione della Strategia regionale e per l’ideazione di altre iniziative di animazione territoriale”, ha concluso l’Assessore Porcu.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it