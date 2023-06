Nel giorno della giornata mondiale dell’ambiente, anche la Città Metropolitana di Cagliari ha partecipato questa mattina alle celebrazioni con la Festa degli alberi Green School, che ha visto la premiazione nel Parco di Monte Claro di 9 scuole del territorio che in questo anno scolastico hanno portato a compimento azioni per contribuire a ridurre l’impronta carbonica e contro lo spreco idrico, energetico, alimentare e di promozione della raccolta differenziata.

I plessi scolastici più virtuosi del territorio metropolitano sono il Porcu Satta di Quartu, con le due scuole per l’infanzia di via Palestrina e via Vespucci, la primaria di via Is Arenas e la secondaria di primo grado di via Turati, il Manno e lo Spano di Cagliari e il Nivola di Assemini, tutti istituti secondari di primo grado, e gli istituti comprensivi di via Parigi e via Custoza di Selargius, rispettivamente primaria e secondaria di primo grado.

Le 9 scuole hanno ottenuto la certificazione Green School nell’ambito del progetto Green School Italia, una rete che ha lo scopo di promuovere buone pratiche per la salvaguardia del pianeta. Alla cerimonia per la consegna degli attestati nel parco metropolitano hanno preso parte oltre 200 studenti, accompagnati dal personale docente.

“La sostenibilità è uno dei temi al centro della nostra amministrazione e abbiamo aderito a questo progetto con grande entusiasmo perché siamo convinti che la cultura del rispetto verso l’ambiente debba partire innanzi tutto dalla scuola già nella prima infanzia”, ha detto il consigliere Ticca nel suo intervento di saluto. “Ringraziamo le scuole, i ragazzi, il corpo docente e l’Ufficio Scolastico Regionale che ci ha supportati in questo progetto, in particolare nella fase del coinvolgimento delle scuole – ha aggiunto il consigliere Balletto – e la società ProService che ha lavorato per predisporre in modo impeccabile l’area per la piantumazione”.

