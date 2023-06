Con il parere favorevole da parte della competente Commissione Consiliare, la Regione Sardegna ha dato via libera alla programmazione delle risorse destinate alle Autonomie scolastiche per iniziative volte al contrasto del bullismo e cyberbullismo.

L’Assessore della Pubblica Istruzione, Andrea Biancareddu ha incaricato il cServizio della Direzione Generale della Pubblica istruzione per la selezione di progetti utili all’istituzione di sportelli di ascolto gestiti da professionisti specializzati in interventi sul bullismo. Previsti 150 mila euro, di cui 76 mila euro per le scuole primarie e secondarie di primo grado e 74 mila euro per le scuole secondarie di secondo grado.

Tra le modalità e i criteri di attuazione e di finanziamento verranno attentamente vagliati i curriculum vitae dei professionisti coinvolti.

Ogni Autonomia scolastica potrà proporre un solo sportello, con possibilità di costituire reti associate fra almeno tre Autonomie scolastiche.

