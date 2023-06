La polizia messicana ha arrestato tre persone, accusate di aver ucciso la barman sarda Ornella Saiu. Lo riporta l’Ansa in base ai comunicati dei media locali.

La donna era stata uccisa con un colpo di pistola, in pieno giorno, mentre stava lavorando in un bar di Playa del Carmen. Le testimonianze dei presenti avevano parlato di un uomo arrivato in moto con una giacca di pelle nera.

Il procuratore generale Oscar Montes de Oca ha anche dichiarato che i tre arrestati sarebbero stati messi a disposizione dell’autorità giudiziaria locale per far luce sia sull’accaduto che sulle motivazioni.

