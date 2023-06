“Un grande successo. Ad oggi, le domande pervenute per sottoscrivere l’abbonamento annuale scontato del 90% CagliarinBus sono state oltre 21mila – afferma il Sindaco di Cagliari Paolo Truzzu -. Un grazie sentito a tutti i cittadini e un augurio, affinché ora gli abbonamenti vengano utilizzati il più possibile, prediligendo i mezzi pubblici per gli spostamenti in città e verso la città al posto delle auto. Auspico che lo slogan da noi scelto – Io prendo il bus – possa diventare una reale buona abitudine dei nostri concittadini”.

È stato quindi davvero un boom di domande quelle che sono arrivate al CTM attraverso l’applicazione Busfinder, per far fronte alle quali l’Amministrazione sta lavorando per reperire nuove risorse.

Al momento sono stati già attivati circa 150 abbonamenti (i primi sottoscrittori) e si andrà ad esaurimento risorse per rispondere alle richieste. Per chi rimarrà fuori, anche perché sarà difficile riuscire ad evadere tutte le richieste, ci sarà la possibilità di restare in graduatoria. Nell’avviso, sono previsti controlli sull’effettivo utilizzo dell’abbonamento da parte dei clienti e, qualora venisse accertato il non utilizzo, si perderà il beneficio a favore di chi è ancora in graduatoria. Essendo risorse comunitarie, l’Amministrazione è soggetta a verifiche sulla reale efficacia dell’utilizzo delle risorse.

