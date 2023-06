Un ragazzo cagliaritano di 25 anni è annegato questo pomeriggio davanti alla spiaggia di Is Traias, a Villasimius. Gabriele Loi, questo è il nome della vittima, risiedeva a Maracalagonis e lavorava come aiuto cuoco presso il residence Timiama, poco lontano dal luogo della tragedia. Lì, a quanto pare, lavorava anche suo padre che – stando alle prime notizie fornite dalle forze dell’ordine, sembra stasera fosse in spiaggia con lui.

I carabinieri di Villasimius stanno sentendo tutti i testimoni della vicenda per ricostruire la dinamica della disgrazia. Pare che il giovane, dopo essersi immerso in acqua, sia rimasto incastrato con una gamba negli scogli e sia stato avvistato da alcuni turisti stranieri che, vedendolo in difficoltà lo hanno raggiunto a nuoto e trascinato a riva. Sfortunatamente tutti i tentativi di rianimazione sono risultati e inutili e l’elicottero del 118 è intervenuto quando ormai per il giovane non c’era più niente da fare.

