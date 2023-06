“Da madre e da donna trovo sia impossibile trovare le parole in casi come questi. Una notizia che mi è giunta dai media e poi dai genitori sotto shock, un racconto che mi lascia inerme davanti al dolore, i genitori sono dilaniati. Mi stringo alla famiglia anche a nome di tutto il paese”.

Lo ha scritto sul suo profilo Facebook la sindaca di Maracalagonis Francesca Fadda dopo la notizia della morte di Gabriele Loi, il giovane di 25 anni annegato ieri davanti alla spiaggia di Is Traias.

La sindaca esprime il grande dolore che ha colpito il Paese dopo la tragedia che ha visto protagonista il giovane.

Gabriele Loi, cagliaritano diplomato all’istituto alberghiero di Monserrato, univa la passione per il mare a quella per la cucina. Lavorava come aiuto cuoco al Timiama di Villasimius in cui lavorava anche il padre Simone. Era residente a Maracalagonis, dove aveva tantissimi amici.

Ieri pomeriggio si era immerso in mare davanti alla spiaggia di Is Traias, ma dopo un po’ ha iniziato ad annaspare, probabilmente con una gamba incastrata tra gli scogli. Alcuni turisti tedeschi hanno visto il suo corpo galleggiare vicino alle rocce, lo hanno raggiunto e lo hanno portato in spiaggia.

In spiaggia sono arrivati un elicottero e un’ambulanza del 118, ma i soccorsi sono stati inutili.

