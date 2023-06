Insieme ad altri due ragazzi stranieri aveva portato via un giubbotto ad uno studente quindicenne di Assemini che si trovava a Cagliari per fare un giro con gli amici. Il ragazzo era stato avvicinato da tre stranieri ed uno di questi gli aveva portato via il giubbotto di marca che indossava. La vittima era riuscita a notare come sul giubbino di uno dei tre fosse presente l’immagine di un coccodrillo. Con questo fondamentale indizio i carabinieri hanno preso a girare nei dintorni fino a quando non rintracciavano un giovane corrispondente alla descrizione, che indossava quel particolare giacchetto: si trovava in largo Carlo Felice, non troppo distante dal luogo degli eventi. Del giubbetto rubato però non vi era alcuna traccia.

Il giovane straniero, un algerino quasi diciottenne già gravato da precedenti denunce a carico, è così stato denunciato in stato di libertà all’autorità giudiziaria. Il giovane è stato riconosciuto con certezza dalla vittima ed è stato trovato in possesso di uno spray urticante al peperoncino di genere proibito. Si tratta di uno strumento che rappresenta un indizio di possibili cattive intenzioni da parte di chi immotivatamente lo trasporta. Le ipotesi di reato ipotizzate sono quelle di rapina in concorso e di porto abusivo di oggetti atti ad offendere. In assenza di flagranza non si poteva procedere oltre.

