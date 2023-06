Brutto incidente avvenuto nei pressi di Porto Torres questa mattina: un furgone multivan e un altro furgone si sono scontrati violentemente. Tre i feriti, tra cui una donna di 61 anni.

Secondo i primi accertamenti, il Multivan con a bordo due turisti tedeschi si è bloccato sulla carreggiata per un guasto mentre tentava di svoltare in una strada laterale. Nello stesso momento arrivava un Daddy che non ha avuto tempo e spazio per evitare l’impatto.

Sul posto i carabinieri di Porto Torres e due ambulanze del 118, che hanno trasportato i feriti al Santissima Annunziata di Sassari.

