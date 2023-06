La situazione in Regione è incandescente, soprattutto dentro la coalizione di centrodestra al governo. La miccia, stavolta, è stata accesa sul Collegato alla Finanziaria in dirittura d’arrivo per l’approvazione. Ma così non è stato.

A lanciare accuse pesanti alla Giunta è un esponente di Forza Italia, Emanuele Cera, che riferisce di un grande caos e contraddizioni nel disegno di legge. Mancherebbe un costante dialogo e confronto tra Solinas, assessori e i consiglieri regionali.

“Il caos è totale, ognuno si muove in autonomia senza alcun rispetto di accordi e impegni. Non si concorda ciò che viene portato all’attenzione, non c’è una visione d’insieme” denuncia il forzista. E annuncia: “Non voterò il collegato e invito i miei colleghi a fare altrettanto. Serve un incontro urgente per capire quale direzione vogliamo prendere”.

