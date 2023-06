Un allevatore di 40 anni di Orune, con un alto tenore di vita, è stato raggiunto dal provvedimento del sequestro preventivo dei beni. Coltivava e trafficava grandi quantità di marijuana, che spediva nella penisola tramite pacchi servendosi di un corriere.

Un provvedimento giustificato dalla sproporzione dei beni in sua disponibilità rispetto ai redditi dichiarati: un’Audi A5 e due appartamenti a Orune e Sassari, per un importo di 320mila euro, oltre a 4mila euro in contanti fiutati dai cani della Guardia di finanza nella sua abitazione.

Sono indagate, per lo stesso reato, altre due persone della provincia di Nuoro. Collaboravano alla coltivazione di piante di canapa tra Orune, Fonni e Mamoiada con l’allevatore, addetto invece alla commercializzazione.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it