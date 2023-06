Gli addetti alla vigilanza del centro commerciale Coin di via Dante l’hanno fermata mentre si allontanava dal punto vendita senza essere passata dalle casse per pagare il corrispettivo di €100 dovuto per la merce che aveva prelevato.

Così una disoccupata trentaduenne di San Sperate, nota per precedenti vicende giudiziarie, è stata denunciata in stato di libertà per furto aggravato e continuato dai Carabinieri di Cagliari.

A seguito di approfondimenti svolti sul posto, dal momento che la donna era in possesso di ulteriore merce che non risultava provenire dalla Coin, i militari hanno potuto apprendere che la stessa aveva appena sottratto ulteriori campi di abbigliamento per un valore di €73 dal vicino negozio OVS. La merce è stata immediatamente restituita ai gestori dei punti vendita.

