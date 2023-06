Geppi Cucciari condurrà per la seconda volta consecutiva la serata finale del Premio Strega 2023.

L’appuntamento verrà trasmesso in onda su Rai 3 il prossimo 6 luglio, nella speranza che ad attendere la nota conduttrice e comica cagliaritana non sia la forte pioggia – come accaduto lo scorso anno -, ma il pubblico di scrittori ed editori che ogni anni presenzia per l’attesissima premiazione letteraria.

“Buonasera Villa Giulia – aveva esordito ironicamente Cucciari -, grazie questo pubblico digestivo e bagnato, perché appena iniziata la diretta ha iniziato a piovere. […] La buona notizia è che è finita la siccità, la cattiva notizia è che è finita adesso. Perché proprio io qui? Charles Bukowski disse che un intellettuale è colui che dice cose semplici in modo complicato. Un artista è chi invece dice qualcosa di difficile in modo semplice. Stasera non hanno trovato né l’uno, né l’altro. Ed ecco spiegata la mia presenza qui con voi”.

L’ultima edizione del Premio Strega è stata vinta dall’autore pugliese Mario Desiati – che abbiamo avuto modo di intervistare in occasione della presentazione a Cagliari del suo romanzo vincitore “Spatriati”.

Quest’anno la cinquina dei finalisti, annunciata oggi, è composta da: Ada D’Adamo, scomparsa prematuramente il primo aprile scorso, Rosella Postorino, Romana Petri, Andrea Canobbio e Maria Grazia Calandrone.

Hanno espresso le proprie preferenze, tra voti singoli e voti collettivi, 596 votanti su 660 (pari al 90,3% degli aventi diritto): a quelli dei 400 Amici della domenica si aggiungono come di consueto 220 voti espressi da studiosi, traduttori e intellettuali italiani e stranieri selezionati da oltre 30 Istituti italiani di cultura all’estero, 20 lettori forti e 20 voti collettivi espressi da scuole, università e gruppi di lettura, tra cui i circoli costituiti presso le Biblioteche di Roma.

L’elezione del libro vincitore si svolgerà al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma.

