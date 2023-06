Tragico incidente frontale sulla Provinciale 2, tra Villamassargia e Carbonia. Nello scontro due persone sono decedute, mentre una terza è rimasta gravemente ferita.

Il sinistro tra una Fiat Punto e un’Audi è avvenuto a pochi metri dalle croci apposte a bordo strada per ricordare le vittime degli ultimi due incidenti delle ultime settimane, all’altezza di Tanì.

Da quanto si è appreso, i due deceduti stavano viaggiando a bordo della Punto. Il giovane alla guida dell’Audi, invece, è finito fuori strada in mezzo alla vegetazione: in seguito ai soccorsi, è stato trasportato in ospedale con l’elisoccorso.

Sul posto anche il personale medico del 118, i carabinieri e i Vigili del fuoco.

