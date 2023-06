Era in sella al suo scooter quando è stato urtato da un’auto con bordo due donne di 25 e 53 anni: Alessandro Anedda, pizzaiolo cagliaritano, è morto sul colpo.

L’incidente è avvenuto a Villa di Salò, nel territorio di Brescia. Anedda, 62 anni, è finito violentemente a terra ed ha battuto la testa. Inutili i tentativi di rianimarlo.

L’uomo, nato a Cagliari, viveva nel Bresciano da alcuni anni e gestiva insieme alla moglie una pizzeria. Lascia due figli.

Sui social tantissimi messaggi di cordoglio. “Notizia più brutta non potevamo ricevere. Con il tuo grande cuore, ti ricorderemo per sempre per il tuo sorriso, la tua voglia di vivere, il tuo essere giocherellone. Caro Sandro: lasci un grande vuoto in tutti noi” si legge.

