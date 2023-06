Il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, con ordinanza n.71 del 9 giugno 2023, ha disposto alcune misure per la tutela della sicurezza urbana, dell’incolumità e della salute pubblica in occasione dell’evento in programma presso la Fiera di Cagliari dove si potrà assistere alla finale dei play-off Bari-Cagliari dell’11 giugno prossimo.

L’evento è stato organizzato dal Comune di Cagliari in collaborazione con il CSP (Agenzia Speciale Centro Servizi Promozionali per le Imprese) con un ingresso contingentato fino a un massimo di 4.500 persone.

Per questo, nei pressi dell’area della manifestazione di pertinenza della Fiera di Cagliari, e nelle zone limitrofe, in viale Diaz, via Pessagno, via degli Sport, e nella contigua area della Piazza Marco Polo, è vietata la vendita per asporto, anche attraverso distributori automatici, di bevande in contenitori di vetro o metallo dalle ore 18 sino alle ore 2 del giorno 12 giugno.

Gli esercenti dovranno custodire i contenitori vuoti evitandone l’asporto oltre al relativo smaltimento. Gli esercizi pubblici, attività commerciali e artigianali (compresi i circoli privati) che si trovano nelle aree interessate dovranno esporre in modo ben visibile il cartello di avviso del divieto.

All’interno dell’area dove si terrà l’evento, inoltre, è vietato introdurre oggetti atti ad offendere e contenitori di bevande in vetro o metallo.

L’ora stabilita per la chiusura delle attività di vendita e somministrazione di bevande è alle 2 del mattino seguente. Alla stessa ora stop anche alla musica.

