Sardegna da sfogliare è l’evento fortemente voluto e realizzato grazie alla collaborazione fra il Centro Commerciale I Fenicotteri, la Casa Editrice La Zattera e la libreria Giunti al Punto presente all’interno della Galleria. Il progetto nasce nella galleria del Centro Commerciale I Fenicotteri, uno dei centri commerciali dell’insegna Gallerie Sardegna, che identifica i centri gestiti in Sardegna dalla società di servizi e sviluppo immobiliare Nhood.

Creare luoghi di vita per il benessere fisico e mentale delle persone è il primo obiettivo di un gestore come Nhood, il cui orientamento “people first” è percepibile nei progetti che supporta dentro e fuori i Centri Commerciali in tutto il portfolio. Anche la cultura è parte di questa azione attiva in favore delle comunità in cui Nhood opera. La conoscenza e la creazione di momenti di piacevolezza, come quelli di cui è portatrice la lettura, sono occasioni per sviluppare l’intelligenza emotiva. L’obiettivo di Nhood è quello di trasmettere questi valori a 360 gradi anche in ambienti di svago e divertimento come un Centro Commerciale. La cultura è un bene prezioso, è patrimonio per le generazioni future verso le quali nutriamo un profondo senso di responsabilità.

Da qui, la creazione di «Sardegna da sfogliare», un programma articolato in tre giornate, con la presentazione di un libro per ogni giornata, tutti di autori sardi.

In occasione di «Sardegna da sfogliare», a partire da sabato 10 giugno, il Centro Commerciale I Fenicotteri fungerà da palcoscenico per la presentazione del libro “Il sequestro di un bambino” di Luca Locci, sabato 17 giugno sarà la volta del libro “Barsantropé” di Antonello Deidda, mentre “Chistionas su casteddaiu? Do you speak Casteddaiu?” di Marcello Cocco verrà presentato domenica 18 giugno.

Tutte le presentazioni sono previste alle ore 18:00; inoltre, gli interessati e appassionati di lettura, potranno conoscere gli autori e farsi firmare la propria copia. Un’occasione unica per recarsi al Centro Commerciale.

“Sardegna da sfogliare, un’importante iniziativa ideata dalla Giunti al Punto e il Centro Commerciale I Fenicotteri, che si impegnano a valorizzare la letteratura sarda a ruolo di protagonista promuovendola con un evento che avvicina appassionati e non del sapere. Da Editore non posso che esser fiero di esser coinvolto. Buona Cultura a tutti.” afferma Alessandro Cocco Editore La Zattera.

“Sono tre storie vere quelle dei tre libri (editi da la Zattera) che compongono il mosaico di «Sardegna da sfogliare», la manifestazione che per due fine settimana consecutivi andrà in scena al Centro Commerciale I Fenicotteri. Due di queste – “Il sequestro di un bambino” e “Barsantrope” – sono storie di cronaca nera e prendono il via quasi negli stessi anni. Nel 1978 un bambino, Luca Locci, è sequestrato nelle campagne di Macomer: ritornerà a casa 93 giorni dopo. Un anno prima, dicembre 1976, un ragazzino è ucciso dalla polizia in una strada di Cagliari. Nel primo caso è l’apice della stagione dei sequestri in Sardegna. Nell’altro si assiste alla nascita della famigerata banda di is mirrionis. Toni più leggeri per il terzo libro, “Chistionas su casteddaiu”, un viaggio tra motti e detti della tradizione cagliaritana. Con sottotitoli in inglese, francese, tedesco e spagnolo. E vai che ce n’è” afferma Antonello Deidda autore del libro “Barsantropé”.

“Parteciperò con entusiasmo ed interesse. Son certo che lo stesso faranno senz’altro i nostri lettori” afferma Luca Locci autore del libro “Il sequestro di un bambino”.

“Non è giusto che soltanto noi possiamo godere di questo paradiso chiamato Cagliari. Il mio sogno è aiutare tutti a conoscere e amare la città più toga del mondo” afferma Marcello Cocco autore del libro “Chistionas su casteddaiu? Do you speak Casteddaiu?”.

“Per noi la cultura rappresenta un elemento fondamentale per l’aggregazione di una comunità e crediamo nella sua natura di strumento di coesione e inclusione sociale” – dichiara Nadia Mombelli Shopping Center Manager dei centri commerciali Nhood in Sardegna. “Anche attraverso il palinsesto di “Sardegna da sfogliare” ci siamo assunti la responsabilità di promuoverla attraverso una fitta serie di iniziative che valorizzano non solo la lettura ma anche il territorio e la (ri)scoperta del suo patrimonio”.