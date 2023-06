Sei turisti sono stati sanzionati con una ammenda di 300 euro ciascuno dopo esser stati scoperti a passeggiare e fare il bagno sulla spiaggia Rosa di Budelli. Sono stati riconosciuti grazie alle testimonianze video e foto di alcuni cittadini.

Gli uomini della Guardia Costiera da giorni stavano cercando di risalire all’identità dei turisti. Noncuranti dei numerosi divieti presenti su questa spiaggia protetta, avevano ormeggiato i loro gommoni e barche a vela a pochi metri dalla battigia. E in alcuni casi erano scesi sull’arenile in cui è vietato l’ingresso per motivi di salvaguardia.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it