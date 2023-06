Un Falcon 50 dell’Aeronautica militare è decollato stamane dall’aeroporto di Cagliari-Elmas per quello di Milano per il trasporto di due gemellini in pericolo di vita.

I bimbi, di appena tre mesi, hanno viaggiato dentro le cullette termiche con al fianco i loro genitori. Arrivati a Linate, sono stati presi in carico da un’ambulanza per il trasferimento all’ospedale San Gerardo di Monza.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it