Intervento dei Vigili del fuoco alle 3:40 circa in via Genova a Sestu per l’incendio di autovettura in sosta. Sul posto una squadra di pronto intervento della sede centrale del Comando di Cagliari.

Gli operatori giunti sul posto con un’autopompa hanno spento le fiamme messo in sicurezza l’area e avviato gli accertamenti per stabilire le cause.

Danneggiata la facciata di un condominio per irraggiamento delle fiamme. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

