Un 61enne di Marrubiu è stato arrestato dai carabinieri della locale caserma per stalking nei confronti dell’ex moglie.

La donna ha chiamato le forze dell’ordine nel corso di giovedì sera perché ancora una volta l’ex marito la stava seguendo. L’uomo si era reso responsabile anche dell’invio di messaggi e lettere dai toni minacciosi, telefonate e persistenti pedinamenti.

Per il 61enne sono stati disposti gli arresti domiciliari in attesa della prima udienza in tribunale.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it