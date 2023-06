Già denunciato per spaccio di stupefacenti, un uomo di 51 anni di Gonnosfanadiga è stato nuovamente fermato dalle forze dell’ordine in seguito a un incidente avvenuto sulla provinciale 7 in cui erano rimaste coinvolte due auto.

Dopo i rilievi, i cararbinieri avevano trovato nel mezzo guidato dall’uomo 40 grammi di hashish e 40 grammi di marijuana.

Oggi le analisi ematiche eseguite al Brotzu di Cagliari dopo il sinistro stradale confermano la posività dell’uomo alla cocaina.

Il 51enne è stato così denunciato a piede libero dai carabinieri di Villasor.

