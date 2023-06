Arrivano buone notizie per il Cagliari in vista della finale di ritorno contro il Bari. Mister Ranieri ha infatti recuperato Marco Mancosu e Nahitan Nandez, usciti malconci dalla sfida d’andata alla Unipol Domus.

Il recupero non assicura che i due giochino dal primo minuto la gara del San Nicola. Ma sicuramente sono un’arma in più che il tecnico rossoblù potrà utilizzare durante i 90 minuti. Così come Alberto Dossena, che ritorna arruolato dopo una giornata di squalifica.

