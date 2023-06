Dopo il clamore mediatico, Marisa Francescangeli porta in tribunale la sospensione ricevuta a marzo da una scuola di San Vero Milis. La prima udienza avverrà mercoledi 14 giugno da remoto. Saranno presenti gli avvocati del sindacato Uil e il giudice.

La maestra contesta la sospensione per venti giorni ricevuta dall’Ufficio scolastico provinciale e la decurtazione di metà dello stipendio. La decisione venne prese a seguito di reiterate segnalazioni da parte di alcune mamme per preghiere in classe e utilizzo di strumenti religiosi.

Sul caso intervenne anche il ministro Valditara, validando la decisione a suo sfavore. Spiegò infatti come ci fossero “tanti elementi a suo carico da non poter intervenire”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it