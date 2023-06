L’associazione Assoutenti ha presentato nella giornata di ieri un report sui costi delle prossime villeggiature regione per regione. Il risultato? In Sardegna, causa l’inflazione e il caro-bollette, le vacanze estive 2023 saranno ricordate come le più care di sempre.

Dal dossier emergono diversi dati. Intanto una mutazione nelle tariffe delle strutture ricettive, dove in molti casi è scomparsa la mezza pensione. Per una famiglia (padre e madre, due figli) un soggiorno di sette giorni può passare da un minimo di 1200 euro fino ad arrivare a 10 mila euro.

Quindi una spesa sempre molto alta nei costi di viaggio: intorno ai 1200 euro in traghetto, sugli 800 euro invece in aereo. Non meno di 300 se si decide di affittare un’auto.

