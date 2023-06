Dopo averlo visto a Sanremo, il cantautore Zucchero si era decisamente innamorato della reinterpretazione del brano “Diavolo in me” di Salmo. Così ha deciso di replicare l’occasione, in una atmosfera ancora più calda.

Nella prima tappa delle due serate alla Rcf Arena di Reggio Emilia, Zucchero ha chiamato il rapper di Olbia per cantare assieme il brano. Ed è stato un successo senza precedenti.

I’ve got the Devil in me!

RCF Arena, Reggio Emilia, 9 giugno 2023@Salmolebon #Salmo #DiavoloinRE pic.twitter.com/MEMTIJ4mUU

— Zucchero Fornaciari (@ZuccheroSugar) June 10, 2023