Poche ore alla grande sfida, la gara di ritorno della finale dei playoff di B tra Cagliari e Bari. Si gioca al San Nicola, in una atmosfera calda di 60 mila spettatori.

A commentare quest’ultima gara dell’anno c’è ancora una volta Daniele “Pille” Pileri, che ci dà il suo pensiero.

“Ci siamo! L’all-in Rossoblu, tutto in una notte. Bruciano i 4 mori.. ma d’orgoglio dei sardi che stanno col Cagliari. Tatticamente ci saranno da fare ancora una volta pochi calcoli, bisognerà evitare il più possibile di abbassarsi e forse occorrerà liberare qualcuno sulle fasce come Azzi e Luvumbo impegnare la difesa avversaria. La nostra arma è Ranieri, uno che sa entrare nella testa dei giocatori come ha fatto nel cuore dei tifosi. Allora occorrerà far battere forte quei cuori che gli hanno gridato ‘Risorgeremo..’ con l’orgoglio dei tifosi al seguito con la decisione degli uomini che scenderanno in campo”.

