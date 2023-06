Cagliari, la musica si sente fuori dal locale: chiuso per 30 giorni...

Cagliari, la musica si sente fuori dal locale: chiuso per 30 giorni il Bar Florio

In una serata con dj set, la polizia locale ha ravvisato che - tenendo aperta la porta d’ingresso - la musica si sentisse anche fuori. Per regolamento, infatti, la musica non può essere diffusa all’esterno