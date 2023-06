È una gioia immensa per Claudio Ranieri il ritorno del Cagliari in Serie A. Avevo promesso di fare il massimo per la promozione e così è stato. La notte di Bari ripaga tenacia e determinazione.

“Tornare qua e non farcela sarebbe stata una sconfitta enorme” ha spiegato il tecnico rossoblù a Sky. “Ci sono ragazzi in questa squadra con grande cuore. Abbiamo un popolo intero dietro che ci spinge”.

Quindi un pensiero sui sentimenti della promozione. “Cagliari per me è tutto. 33 anni fa sono diventato allenatore qui e questa società mi ha permesso di girare l’Europa, sarò sempre grato a questa terra e a questo popolo. Avevo paura di tornare, di sporcare il bel ricordo. Il mio sentimento per questa maglia è autentico”.

