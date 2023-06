Tutta una città in festa, piena d’amore e d’orgoglio per la squadra di mister Ranieri che ha dato tutto per conquistarsi l’ultimo posto disponibile per la Serie A.

A tre minuti dalla fine, arriva il gol decisivo di Pavoletti che infiamma i tifosi in piazza Yenne, che in gran parte avevano già dato per sconfitti i rossoblù in trasferta al San Nicola di Bari.

E invece, come insegna la storia del calcio, questo è uno sport dove tutto è possibile: anche ribaltare il risultato a pochi minuti dal fischio del direttore di gara.

Via di cori, baci e abbracci, lacrime, grida di gioia e trenini in auto per tutta la piazza e le vie della città. A coronare il sogno, i fuochi d’artificio che hanno illuminato Cagliari di colori forti, pronti per una nuova stagione.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it