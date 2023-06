L’emozione e la tensione per la finale dei playoff, vinta per 1-0 dal Cagliari al San Nicola di Bari è stata tanta anche per un fuoriclasse come Gigi Riva.

“Spero che il Cagliari faccia il Cagliari e che lotti fino all’ultimo, ma sono certo che i ragazzi lo faranno, qualunque risultato arriverà”. Così avrebbe detto il campione rossoblù nonché presidente onorario del club al ct della squadra Claudio Ranieri qualche ora prima del fischio d’inizio.

Era stato proprio Riva, insieme al figlio Nicola, a convincere Ranieri ad accettare il ritorno alla guida del Cagliari. Una scelta lungimirante, come solo chi ha a cuore il destino di una squadra – e di un’intera città – sa fare.

